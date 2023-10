RC Lens, PSG : Pierre Ménès met la rage aux Sang et Or avec Mbappé

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Il y a des bons et des mauvais 0-0. Celui qui a scellé la rencontre de vendredi entre Le Havre et le RC Lens entre dans la seconde catégorie, aux yeux de Pierre Ménès. Au-delà de tailler le manque de qualité de ce match d’ouverture de la 9e journée de L1, le consultant est revenu sur un fait d’arbitrage défavorable aux Sang et Or.

Ces derniers se sont en effet vus annuler un but pour un hors-jeu similaire à un but inscrit par le PSG hier contre le RC Strasbourg (3-0) suite au positionnement douteux de Kylian Mbappé en amont de l’action.



Je reviens à la proposition de Wenger à la FIFA »

« Je voudrais qu’on m’explique la différence entre le hors-jeu de Guilavogui et celui de Mbappé, a-t-il tonné sur sa chaîne YouTube. Les deux se jouent au poil. Je reviens à la proposition d’Arsène Wenger au board de la FIFA qui voudrait qu’un hors-jeu en soit sifflé que quand le corps entier est signalé. Ça permettrait quant même d’avoir plus de buts et moins de frustration. »

But #PSG - Pas But #RCLens, voilà comment on décide désormais



Le Hors jeu semi automatique (Comme à la coupe du monde) fait appel à de la techno avec des capteurs, rien à redire...



Mais là sur ces 2 matchs ➡️ quelques pixels, à l'appréciation des hommes dans le car pic.twitter.com/lljnf5bv8d — RCLStats (@fpud74) October 21, 2023

