RC Lens - Mercato : déjà des regrets pour Seko Fofana ?

Après trois saisons passées au RC Lens, Seko Fofana a décidé de quitter cet été les Sang et Or pour rejoindre le club saoudien d'Al-Nassr. Mais le club artésien manque déjà à l'Ivoirien.

"Ça me rappelle beaucoup de souvenirs et énormément de choses qui me manquent"

Mais alors qu'il a donné dimanche dernier le coup d'envoi fictif du 118e derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC, qui s'est soldé sur un match nul (1-1), Seko Fofana a avoué à l'émission Le 19’06 qu'il était déjà nostalgique de son aventure lensoise. "Je continue à suivre les matchs, dès que possible. C’est vrai que ça me rappelle beaucoup de souvenirs et énormément de choses qui me manquent aussi", a déclaré le nouveau milieu de terrain d'Al-Nassr. De là à dire qu’il regrette son départ, il n’y a qu’un pas.

