RC Lens : Sotoca déclasse le PSG et l'OM au profit d'Arsenal

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

D'un sommet à l'autre, d'Arsenal à Lille, le RC Lens vit une semaine trépidante. Et qui, pour le moment, est parfaite. Mardi soir, les Sang et Or ont battu les Gunners au terme d'une performance collective impressionnante, récitée dans une ambiance assourdissante. D'ailleurs, pour Florian Sotoca, ce triomphe dépasse tous ceux qu'il a pu vivre à Bollaert depuis son arrivée il y a quatre ans. Il passe même devant les succès sur le PSG (3-1) et l'OM (2-1) la saison dernière.

"Ce mardi soir, c’est directement top 3 et peut-être même top 1"

"Pour battre cette équipe, il fallait faire un grand match, a-t-il déclaré à Lensois.com. Et je pense qu’on a fait un grand, grand, match. Ce mardi soir, c’est surtout la fierté qui ressort. On sait d’où on vient. On a connu des moments un peu plus compliqués en début de saison mais on s’est accroché, on s’est parlé… Et pour rester nous-mêmes, il faut les avoir bien accrochées. Il y a eu de très belles soirées ici l’an dernier, notamment la réception de Paris pour la Sainte Barbe, Marseille aussi. Ce mardi soir, c’est directement top 3 et peut-être même top 1. On verra dans les prochains jours mais celui-là, il est pas mal classé. Il y avait tout, la grande ambiance… On a réalisé un grand match."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris

Podcast Men's Up Life