RC Lens - Mercato : Sotoca glisse un message pour son avenir

A 33 ans, Florian Sotoca demeure une pièce maîtresse du RC Lens. Le natif de Narbonne reste un pilier pour Franck Haise et il continue de donner satisfaction, lui qui reste sur un doublé contre Nantes (4-0) en ayant transformé deux penaltys.

"Je sais la chance que j’ai d’être dans ce club"

Invité à évoquer sa saison et son avenir hier sur La Chaîne L'Equipe, Sotoca a une fois de plus confié son bonheur de porter le maillot du RCL. « Je profite de tout ce qui m’arrive,, a-t-il soutenu. Je sais la chance que j’ai d’être dans ce club et d’avoir ce parcours. Je me sens encore très jeune, même si, à 33 ans, ça pèse un peu après certains matchs. Je n’ai pas envie de trop me projeter vers l’avenir. Ma carrière a démarré assez tard et j’ai envie qu’elle se prolonge le plus tard possible.» Pour rappel, Sotoca est sous contrat à Lens jusqu'en 2026.

