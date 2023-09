RC Lens : Sotoca situe le tournant de la saison sang et or

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Ce n'est toujours pas le RC Lens chatoyant de la saison dernière mais, au moins, ce Racing ne perd plus. A Strasbourg (1-0) hier, les Sang et Or ont enchaîné un troisième match sans défaite toutes compétitions confondues et une deuxième victoire en L1, après Toulouse (2-1). Interrogé hier à la Meinau, Florian Sotoca estime que le nul ramené de Séville (1-1) le 20 septembre a constitué un déclic pour son équipe. Elle qui sortait d'une défaite à Bollaert face à Metz (0-1) a repris confiance en ses moyens en tenant tête aux redoutables Andalous dans leur antre.

"Le match de Séville a fait du bien"

"On fait preuve d'un peu plus d'efficacité offensive et défensive, a commenté l'attaquant à propos du match à Strasbourg. On marque sur notre première occase, ça nous a libérés. On est restés très costauds et Brice (Samba) nous sort le grand à la fin. On aurait pu alourdir le score. C'est bien aussi de savoir gagner ces matches-là. On a su relever la tête, garder nos principes. Le match de Séville a fait du bien, Toulouse aussi. On est sur la bonne voie."

🎙 #LeDébrief après #RCSARCL



Franck Haise : « On gagne à l'extérieur et sans prendre de but. On a fait preuve de maîtrise. Il faut savourer avant de préparer la rencontre suivante. »



Elye Wahi : « On est très contents de ce succès et de ce premier clean sheet de la saison. » pic.twitter.com/svkRhqLfFc — Racing Club de Lens (@RCLens) September 29, 2023

