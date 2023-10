RC Lens : Thierry Laurey se porte garant pour la dernière recrue des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Ce n’est pas franchement une surprise pour tous les suiveurs du RC Lens : Grégory Thil sur le départ, il fallait à Franck Haise un nouveau relai pour graisser les rouages au RCL et c'est ll’ancien dirigeant du Paris FC, du PSG et du Dijon FCO Frédéric Hébert qui intègre l'organigramme au poste de coordinateur sportif. La Voix du Nord en dit plus sur le nouveau dirigeant artésien. A 39 ans, Hébert a écumé les clubs d’Ile-de-France en tant que joueur (300 matchs entre N3 et N2, et même une saison en National, au PFC, 2011-2012), il est père d’une famille recomposée de six enfants, éducateur depuis l’âge de 16 ans, diplômé pour coacher jusqu’en National et en management sportif.

Laurey : "Il comprend le foot"

« Il avait un rôle assez complet au Paris FC, raconte l’ancien coach parisien, Thierry Laurey, qui l’a côtoyé deux saisons à Paris. On avait une très bonne relation. On a fait avec nos moyens, on a bien développé le club. On a toujours été raccord sur la vision de choses. Il est ouvert mais ne se laisse pas faire. Il peut dire ses quatre vérités à quelqu’un droit dans les yeux comme faire le maximum pour arrondir les angles. Surtout, il comprend le football.» Toutefois, à Lens, Frédéric Hébert va découvrir la Ligue 1 populaire et même la Ligue de champions... « C’est la chose à laquelle il va devoir s’habituer, la médiatisation, être scruté, a glissé Thierry Laurey. C’est un niveau supérieur, un budget totalement différent mais pour moi, il a la capacité de faire face à cette étape. »

Podcast Men's Up Life