RC Lens : un chat noir au sifflet à la Meinau

Dimanche, le RC Lens a arraché de haute lutte sa première victoire de la saison en Ligue 1. C'était à Bollaert, face à des Toulousains qui avaient pourtant ouvert le score. Mais Wesley Saïd, dans les arrêts de jeu de la première période, et Morgan Guilavogui à la 84e, ont permis à Franck Haise et tous les supporters sang et or de pousser un grand ouf de soulagement. Le Racing est sorti de la zone rouge. Mieux, il a repris confiance après une belle semaine, puisqu'il faut ajouter à ce succès sur le TFC le très bon nul ramené de Séville (1-1) mercredi. Maintenant, il faut enchaîner. Mais à Strasbourg vendredi, ce sera loin d'être gagné...

5 matches sans victoire avec Wattellier

En effet, la Ligue vient de dévoiler la liste des arbitres pour la 7e journée de L1 et c'est Eric Wattellier qui sera à la Meinau. Or, comme le responsable de l'AFP à Lens Laurent Mazure, l'arbitre ne réussit pas vraiment aux Artésiens : en 14 matches sous sa direction, le Racing ne s'est imposé que 4 fois (4 nuls et 6 défaites). Pire, les Sang et Or restent sur 5 matches sans victoire avec lui (4 défaites et 1 nul). Guère rassurant à l'heure de défier l'autre Racing...

Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24

