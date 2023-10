RC Lens : un petit nouveau dans le onze d’Haise, Fonseca a tranché pour Umtiti !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Vu les défections en défense, L’Équipe annonce que Franck Haise va (re)lancer un petit nouveau contre le LOSC (17h05). Premier joueur d’Ouzbékistan de l’histoire du championnat de France, Abdukodir Khusanov disputera, dans l’axe droit de la défense à trois, son deuxième match en Ligue 1 en qualité de titulaire. Le premier face au FC Metz (0-1, 16 septembre) a déjà conquis les observateurs pendant 72 minutes (remplacé par Andy Diouf). Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Umtiti sur le banc du LOSC ? Axe gauche, le droitier avait fait preuve de calme et de sécurité. Pour le reste, les Sang et Or devraient afficher un visage plus classique. En face, Paulo Fonseca a enfin tranché. Toujours d’après le quotidien sportif, Samuel Umtiti devrait ainsi démarrer sur le banc de touche. Le duo composé de Leny Yoro et d’Aleksandro est annoncé en charnière. ⏰ C'est bientôt l'heure du choc de la 8ème journée de @Ligue1UberEats avec #RCLLOSC



Pour l'occasion, voici notre composition probable pour le LOSC 👥



Qu'en pensez-vous ? De votre côté, quels seraient vos choix forts ? 🤔 pic.twitter.com/9BTpXyzFGE — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) October 8, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC aura lieu à Bollaert dans une ambiance qui s’annonce électrique (17h05). Les compositions de départ des deux équipes commencent à se dessiner. Avec quelques petites surprises.

Bastien Aubert

Rédacteur