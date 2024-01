RC Lens : une légende des Sang et Or s’est éteinte cette semaine

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

C’est un carnet noir pour tous les supporters du RC Lens et plus particulièrement les habitués de Bollaert-Delelis. En effet, l’iconique Yvette Trinel, surnommé « Mémé Liévin » ou « Mamie RCL » s’est éteinte cette semaine à l’âge de 91 ans.

Star d’une pièce de théâtre à 85 ans

Fan de la première heure des Sang et Or, et icone locale aux 300 nounours à l’effigie du RC Lens, « Mamie RCL » était tellement connue dans l’Artois qu’elle avait même été mise à l’honneur en 2017 dans la pièce de théâtre « Stadium » de Mohammed El Khatib.

L’intéressé a d’ailleurs rendu hommage à sa manière à « Mémé Liévin » : « Elle laisse 10 orphelins, 32 petits-orphelins, 42 arrières-petits-orphelins et 35 000 supporters qui l'aiment ». C’est un pan de l’histoire des Sang et Or qui s’en est allé…

En 2017, le succès de "Stadium", une pièce de théâtre sur les supporters du #Rclens, devait beaucoup à Yvette. Tout le Sport lui avait consacré ce reportage. https://t.co/edWqUjW8q9 pic.twitter.com/cpSOIQTMKy — Laurent Mazure (@Laurentmazure) January 19, 2024

