RC Lens : Wahi sifflé, Franck Haise s'en prend aux supporters

A l'issue d'une improbable séance de tirs au but, et malgré deux tentatives détournées par Brice Samba, le RC Lens a dit au revoir à la Coupe de France ce dimanche à Bollaert, sorti par l'AS Monaco. A l'issue de la rencontre, Franck Haise n'a pas caché sa déception. "Il y a évidemment beaucoup de déception et de frustration, a-t-il commenté. D’abord parce qu’on n’a pas bien entamé notre match. Nous sommes punis au bout de 30 secondes. Puis face à un adversaire de ce calibre, on paye une 2e fois nos manques techniques pendant 20-25 minutes. Après il y a tout ce qu'est capable de donner l’équipe dans la qualité et la générosité. Malheureusement, pas dans l’efficacité. Vu le nombre d’occasions… quand on en a 9 en 2e période, il faut être capable d’en marquer un de plus. Ça aurait été logique mais on ne l’a pas fait. Et sur les tirs au but, on n’a pas été très performants non plus."

"Ils ne sont pas très intelligents"

Le coach lensois est ensuite revenu sur les sifflets qui ont accompagné la sortie d'Elye Wahi, encore décevant. "Le message que je laisse à ceux qui sifflent, c’est que s’ils pensent que siffler un jeune joueur est la meilleure des manières pour lui donner de la confiance et le rendre fort, ils ne sont pas très intelligents. Mais sur 38 000, ils ne sont pas si nombreux. Je défendrai mes joueurs jusqu’au bout". A bon entendeur...

