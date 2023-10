RC Lens : Zidane et des légendes sang et or vont faire vibrer Bollaert !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Demain mardi, le stade Bollaert va accueillir un match et, pour une fois, il ne sera pas à guichets fermés ! Mais l'affluence, qui devrait flirter avec les 25.000 spectateurs, est tout de même exceptionnelle pour un match... de charité ! En effet, l'association Un sourire, un espoir pour la vie, chère à Pascal Olmeta, a mis en place un match des Légendes qui opposera d'anciennes gloires du Racing (Warmuz, Berthelin, Sikora, Démont, Yahia, Queudrue, Sénac, Lachor, Hilton, Assou-Ekotto, Wallemme,Laigle, Sow, Mesloub,Thomert, Boli, Moreira, Hochart, Debève, Vairelles, Smicer) à une équipe composées de légendes du foot mais aussi de personnalités (Zidane, Deschamps, Blanc, Papin, Carrière, Savidan, Niang, Sinama-Pongolle, Frey, Squillaci, Piquionne, Chabal, Pelous, Califano, Djilsi, Biaggi, Michou, Mirabel, Fraticelli, Bougheraba).

"Le RC Lens a été au top, adorable"

A La Voix du Nord, Pascal Olmeta a dit combien il était reconnaissant au public lensois de venir en nombre pour cet événenent : "C’est énorme. Si on m’avait dit ça il y a quelques mois, j’aurais signé tout de suite. Tout au long de l’année, on suit 60 à 70 familles, on fait rêver les enfants. On les accompagne parfois jusqu’à la fin. Il y a cinq ans (en janvier 2017), j’ai eu le malheur de perdre mon petit-fils, ça n’arrive pas qu’aux autres. On sait qu’il n’y a pas toujours besoin de mots. Mais le sourire d’enfants qui savent qu’ils vont partir...On a eu trois cas juste après un match où ils avaient vu Zidane, leur dieu. Que ces enfants aient pu sourire une dernière fois, pour les parents, pour nous, c’est une force. Ça nous permet d’avancer. Avec ma femme (Séverine), on s’est dit pourquoi pas le Nord, Lens avec son public chaleureux, accueillant. L’ambiance m’avait marqué quand je jouais. On a rencontré Arnaud Pouille (le DG). Le RC lens s’est mis à disposition. Le club a été au top, adorable. On est partis sur un match totalement foot contre les anciens Lensois. J’ai vu Eric Sikora, c’était parti."

Une joie qui fait du bien de bon matin ⏰#FierDEtreLensois #RCLFCN pic.twitter.com/moETq2BwoN — Racing Club de Lens (@RCLens) October 29, 2023

