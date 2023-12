RC Lens - Mercato : coup de théâtre pour le renfort en attaque !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

D'après nos confrères de L'Équipe, les dirigeants du RC Lens compteraient bien se renforcer lors du mercato hivernal, qui ouvrira officiellement ses portes le 1er janvier prochain. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Le RC Lens veut un piston gauche et un milieu mais pas d'attaquant Les dirigeants lensois aimeraient recruter un piston gauche venant d'un championnat étranger et un milieu de terrain polyvalent capable de dépanner en défense pour pallier la blessure aux adducteurs de Deiver Machado et les possibles départs à la CAN 2024 de Massadio Haïdara (Mali), Salis Abdul Samed (Ghana), Nampalys Mendy (Sénégal) et Neil El Aynaoui (Maroc). Et contrairement à ce qui a pu être annoncé, le RC Lens ne serait pas à la recherche d'un attaquant cet hiver. Dans le sens des départs, Faitout Maouassa et Oscar Cortés, tous deux arrivés l'été dernier dans l'Artois, pourraient déjà quitter le Racing lors du mercato estival. Plusieurs clubs, dont un français, seraient intéressés par l'ailier droit colombien. 🗞️ Ce samedi 23 décembre 2023, numéro spécial transferts dans L'Équipe avant le mercato d'hiver



Pour consulter l'édition : https://t.co/1PQryad0ma pic.twitter.com/eBDdMD8aJ9 — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 23, 2023 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer D'après nos confrères de L'Équipe, les dirigeants du RC Lens aimeraient recruter un piston gauche et un milieu de terrain mais ne seraient finalement pas à la recherche d'un attaquant.

Fabien Chorlet

Rédacteur