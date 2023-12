RC Lens – Mercato : courtisé en Angleterre, Danso envoie un message cash pour janvier !

Prolongé par le RC Lens l’été dernier alors que Naples rodant, Kevin Danso (25 ans) est une nouvelle fois très courtisé cet hiver. Selon Foot Mercato, deux formations de milieu de tableau de Premier League seraient venues aux renseignements pour récupérer le roc autrichien sur le mois de janvier.

Toujours selon le site internet, la réponse de Kevin Danso n’a pas tardé. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ancien joueur d’Augsbourg a fait savoir à ses agents qu’il n’était pas tenté par un départ de l’Artois en cours de saison.

Après une campagne en Ligue des Champions globalement réussie (3ème de groupe), Danso attend aller au bout de l’aventure en Ligue Europa avant d’éventuellement envisager un départ à l’été 2024… après l’Euro auquel il va participer avec l’équipe nationale d’Autriche.

🚨Exclu 🔴🟡 #mercato #PremierLeague Kevin Danso plait beaucoup en PL et plusieurs clubs ont sondé l'entourage du joueur pour un transfert cet hiver. Réponse de l'intéressé : il veut jouer la Ligue Europa avec le RC Lens et ne voulait pas abandonner ses potes en cours de saison.… pic.twitter.com/LJY5sqlKWf

Kévin Danso (RC Lens, 25 ans) ne quittera pas les Sang et Or cet hiver malgré des intérêts de Premier League. Le défenseur autrichien a fait passer le mot à ses agents : il veut rester pour disputer la Ligue Europa et préparer l'Euro allemand.