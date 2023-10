RC Lens – Mercato : Danso justifie sa volte-face estivale

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Cet été, il aurait pu imiter Loïs Openda (RB Leipzig) et Seko Fofana (Al-Nassr) en décidant de quitter le RC Lens sur une deuxième place en Ligue 1 et sans jouer la Ligue des Champions. S’il avait aussi l’occasion de partir vers un plus grand club, l’ancien joueur d’Augsbourg ne l’a pas fait.

Danso confirme avoir été tenté par Naples mais…

Dans un entretien au média autrichien Kleine Zeitung, le défenseur du Racing est revenu sur ses contacts avec le Napoli… et les raisons pour lesquelles il a finalement prolongé chez les Sang et Or jusqu’en juin 2027 :

« J’étais proche de Naples parce qu’ils me voulaient vraiment. Et j’y ai vraiment pensé parce que cela correspondait aux clubs dont je parlais. C’est à Naples que Maradona a joué et le club vient de remporter le championnat italien. J’étais partagé entre les deux, mais j’ai parlé au club, au manager, à ma famille et nous avons pris ensemble la décision de rester », a expliqué le principal intéressé.

En annonçant le nouveau contrat de l’international autrichien, le Racing n’avait d’ailleurs pas hésité à chambrer le Napoli, provoquant l’ire des fans du club champion d’Italie.

