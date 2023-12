RC Lens – Mercato : Haise a fixé sa priorité de janvier, une piste se détache

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Les besoins : un piston gauche surtout, un offensif en réflexion

Deiver Machado out jusqu’en février et Massadio Haïdara partant pour la CAN, le Racing ne fait aucun mystère sur sa volonté de prendre un piston gauche. Frédéric Hébert, le coordinateur sportif du RCL, l’a même annoncé récemment : « On va être confrontés à des départs et il y a la longue indisponibilité de Machado. On devra réajuster ». Lens restera à l’affût d’un coup dans le cœur du jeu et étudie la possibilité de recruter un attaquant de percussion capable d’éliminer.

Les moyens : pas de folie mais une enveloppe existante

A Lens, on ne fonctionne pas en évoquant les chiffres… Mais Joseph Oughourlian a prouvé l’été dernier sur le dossier Wahi (acheté 35 M€) qu’il était prêt à casser les codes sur une opportunité digne de ce nom. Renforcé par l’entrée au capital de nouveaux actionnaires, le Racing est en capacité d’investir quelques millions en cas de profil « coup de cœur » pour Franck Haise.

Barreal, le joueur parfait pour Lens ?

Le dossier-clé de janvier : Alvaro Barreal (FC Cincinnati)

De toutes les pistes évoquées pour le piston gauche, l’Argentin de 23 ans est celui qui coche le plus de cases. Son contrat se finit en décembre 2024 au FC Cincinnati donc abordable (aux alentours de 5 M€), la saison de MLS est terminée et l’ex international U20 argentin a envie de découvrir l’Europe. Si son poste principal est ailier, Barreal a déjà évolué latéral droit et se prête parfaitement aux qualités voulues par Franck Haise. En plus, c’est un joueur d’élimination. Seul bémol : il y a une grosse concurrence avec l’Ajax Amsterdam et des clubs italiens.

Les premières pistes : Doumbia (libre), Onyemaechi (Boavista), Barreal (FC Cincinnati), M.Fofana (SC Amiens), S.Fofana (Al-Nassr), S.Koïta (RB Salzbourg).

