RC Lens - Mercato : Kalimuendo explique comment le Racing a devancé l'Atalanta

Arnaud Kalimuendo a été le héros de la victoire du RC Lens contre le Stade de Reims (2-0) hier soir. Le vif attaquant avait déjà été très bon lors du succès sang et or à Marseille (3-2) dimanche, ouvrant des brèches dans l'arrière-garde phocéenne par sa vitesse. Après le match d'hier, il a expliqué à Lensois.com pourquoi il avait préféré revenir en Artois cet été, prêté par le PSG, alors que d'autres clubs comme l'Atalanta Bergame lui faisaient de l'œil.

« L’été a été très mouvementé ! Il y avait beaucoup de sollicitations, notamment en Italie. J’avais le désir de rester en Ligue 1 car je pensais que je n’avais pas encore tout accompli dans ce championnat. J’ai écouté les offres mais mon cœur me disait plutôt de rester en France. Il y avait aussi la question de la langue, puis quand j’ai vu que Lens était toujours là, je me suis dit : « Pourquoi aller ailleurs ? » Après le match à Reims avec le PSG (0-2, le 29 août), j’ai sentis que ça allait être difficile de trouver du temps de jeu avec les retours. Revenir à Lens m’évite en plus d’avoir besoin de ce temps d’adaptation parfois nécessaire dans un nouveau club. Quand on joue avec des joueurs qu’on connait, c’est plus facile. Sur le 2e but de ce vendredi, je savais que « Flo » (Sotoca), allait mettre le bon dosage. »

Belle victoire de l’équipe avant la trêve Internationale #FVS👀 pic.twitter.com/JubVdtZuTY — Arnaud Kalimuendo (@a_kalimuendo) October 2, 2021