RC Lens - Mercato : la jeune pépite Ghanéenne a démarré son essai

Ultra performant dans le secteur du recrutement depuis sa remontée en Ligue 1, le RC Lens vient de mettre à l'essai un jeune joueur présenté comme un prodige au Ghana. Son nom ? Fatawu Ganiwu. Il s'agit d'un milieu offensif de 15 ans que ses agents ont essayé de placer au Bayern Munich et à Chelsea, sans succès. Ganiwu a quelques jours pour convaincre les dirigeants artésiens de lui offrir un contrat.

Ganiwu arrive au meilleur des moments à Lens

Le jeune Ghanéen arrive au meilleur des moments en Artois puisque le club surfe sur une dynamique exceptionnelle depuis trois saisons, qu'il a renoué avec brio avec la Champions League et qu'il bénéficie en la personne de Franck Haise d'un entraîneur qui n'hésite pas à faire confiance aux jeunes joueurs. Si ses promesses se concrétisent, il pourrait donc bientôt faire parler de lui chez les Sang et Or.

15yo 🇬🇭 Fatawu Ganiwu has started his trials with Ligue 1 side RC Lens. The central midfielder has attracted interest from a number European clubs. pic.twitter.com/jRAo2iN3JW — Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) November 1, 2023

