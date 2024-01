Mercato : le coordinateur sportif du RC Lens fait une boulette en faisant fuiter une piste

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Depuis le 26 octobre dernier et sa nomination en tant que coordinateur sportif du RC Lens, Frédéric Hébert travaille en étroite collaboration avec Franck Haise sur le recrutement. Mais alors que le mercato hivernal bat son plein plein, l'ancien directeur sportif du Paris FC a fait une boulette sur les réseaux sociaux. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Hébert confirme l'intérêt du RC Lens pour Solet En story de son compte Instagram, Frédéric Hébert a posté une photo de lui en réunion à Paris avec la mention : "work (travail)". Jusqu'ici tout va bien, sauf que dans le reflet de la télévision sur la table, on a pu le voir le défenseur central du RB Salzbourg, Oumar Solet, annoncé dans le viseur du club artésien depuis le début du mercato hivernal. Une boulette qui semble confirmer que le RC Lens est intéressé par l'ancien Lyonnais. Une story qui aurait fait jaser en interne du côté des Sang et Or, d'après l'insider Mohamed Toubache-Ter. pic.twitter.com/hJVcC9rFuk — jordan (@jordanlespagno1) January 27, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer En story de son compte Instagram, le coordinateur sportif du RC Lens, Frédéric Hébert, a vendu la mèche sans faire exprès sur l'intérêt du Racing pour le défenseur central du RB Salzbourg, Oumar Solet.

Fabien Chorlet

Rédacteur