RC Lens - Mercato : le remplaçant de Danso pisté en L1 et recruté pour 3 M€ ?

S’il souhaite rester au RC Lens jusqu’en fin de saison, Kvin Danso ne peut pas balayer totalement l’idée d’un départ cet hiver. Le PSG et le Bayern Munich sont ainsi déjà venus aux renseignements avant de se prendre une fin de non recevoir du club artésien. Il n’en reste pas moins que les dirigeants du RC Lens restent vigilants et se sont déjà renseignés au au sujet d’un possible remplaçant. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens 3 M€ pour Fernandes ? Selon RMC Sport, l’heureux élu pourrait se nommer Rafael Fernandes, également suivi par plusieurs autres clubs de Ligue 1 dont l’identité n’a pas fuité. Sous contrat avec Arouca jusqu’en 2025, le jeune défenseur central (21 ans) est aussi pisté par un grand club italien s’est également renseigné sur l’international Espoirs portugais. Pour contrer la concurrence, le RC Lens pourrait formuler une offre de 3 M€ (avec bonus) dans les prochains jours. 👮‍♂️ Exclu après une intervention illicite en position de dernier défenseur lors de #RCLPSG, Jonathan Gradit a écopé de deux matchs de suspension ferme. Le défenseur artésien sera disponible pour #RCLRCSA en février prochain. pic.twitter.com/n63hz8G00T — Racing Club de Lens (@RCLens) January 17, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Conscients que Kevin Danso (25 ans) a de fortes chances d’être encore attaqué sur ce mercato hivernal, les dirigeants du RC Lens suivent une piste de remplacement digne de ce nom au Portugal. La concurrence est rude dans ce dossier.

