RC Lens - Mercato : un club de L1 a recalé la dernière trouvaille des Sang et Or

Cité parmi les belles surprises du Mercato estival du RC Lens, Neil El Aynaoui n’était pas spécialement attendu dans l’Artois. Malgré tout, Grégory Thil a eu le nez creux au moment de s’offrir l’ancien milieu de l’AS Nancy-Lorraine (N1) là où d’autres ont été moins inspirés.

Le Bris a recalé El Aynaoui !

Comme le révèle Mohamed Toubache-Ter, le FC Lorient – par le biais de sa cellule de recrutement – était aussi sur le coup mais il faut croire que l’ouverture d’esprit de Franck Haise dépasse celle de Régis Le Bris.

Le coach des Merlus aurait en effet considéré le profil d’El Aynaoui comme un joueur « de la réserve » et l’a recalé. Quand on voit les dernières performances du milieu de terrain, passé devant Andy Diouf dans la hiérarchie chez les Sang et Or, il y a de quoi s’interroger sur la clairvoyance du « Pep Guardiola » breton…

La cellule de recrutement lui propose Neil El Aynaoui, désormais à Lens.



Régis Le Bris alias DEXTER considère que C’est un joueur de la réserve… donc c’est NON.



Ok, ok. #FCLorient — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) December 16, 2023

