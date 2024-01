RC Lens - Mercato : un départ officialisé dans les prochaines heures

Plus qu'une question d'heures. Et comme l'avait signalé Franck Haise dès vendredi dernier, en conférence de presse, le RC Lens va libérer Wuilker Farinez de ses derniers mois (6) de contrat.

D'après plusieurs médias colombiens, évoqués par le site Lensois.com, celui qui s'était gravement blessé au genou il y a plusieurs mois, devrait passer des testas médicaux dès mardi et s'engager aussitôt en faveur du club colombien de l'Atletico Nacional. Son départ libèrera une place d'extra-communautaire au sein de l'effectif de l'entraîneur, Franck Haise.

Pour résumer

C'était dans les tuyaux, ce pourrait être officiel dans les toutes prochaines heures : le gardien de but du RC Lens, Wuilker Farinez, va quitter les Sang et Or en tant que joueur libre et s'engager en faveur du club colombien de l'Atletico Nacional.