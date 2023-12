RC Lens – Mercato : un imprévu pourrait freiner le départ de Cortes cet hiver

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Moukoko, bonne ou une mauvaise idée ?

Alors que le RC Lens s’apprête déjà à perdre Nampalys Mendy (Sénégal), Salis Abdul Samed (Ghana), Morgan Guilavogui (Guinée), Massadio Haïdara (Mali) voir Neil El Aynaoui (Maroc) pour un mois avec la CAN et Abdukodir Khusanov (Ouzbékistan) avec la Coupe d’Asie, un autre départ imprévu est dans les tuyaux pour Franck Haise concernant le cœur du jeu.

Cortès sollicité par le tournoi pré-Olympique

Déjà mis sur la liste des joueurs à prêter en janvier et dans le viseur d’un club de Ligue 1 dont l’identité n’a pas fuité, Oscar Cortès n’est pas certain de vivre une période de Mercato normale… à cause du tournoi pré-Olympique qualificatif pour les JO 2024 à Paris.

En effet, le milieu offensif colombien est susceptible d’être appelé avec les Espoirs de la Colombie pour le tournoi sud-américain qui se dispute du 21 janvier au 11 février au Venezuela. De quoi remettre en cause son départ ?

