RC Lens - Mercato : une pépite que s'arrache l'Europe arrive à Lens !

Ce mercredi soir, Fabrizio Romano nous a appris qu'une probable future pépite du football mondial devrait effectuer un essai avec le RC Lens au mois de novembre. Il s'agirait du jeune milieu de terrain ghanéen, Fatawu Ganiwu.

Mais toujours d'après les informations du journaliste italien, le joueur de 17 ans, déjà comparé à Michael Essien, ne devrait pas faire qu'un essai chez les Sang et Or dans les prochaines semaines et devrait en faire aussi dans d'autres clubs européens, le Bayern Munich, Chelsea et le RB Salzbourg le suivant également. Reste donc à savoir où Fatawu Ganiwu décidera de signer en Europe mais le RC Lens semble avoir toutes ses chances.

🇬🇭 Ghanian top talent Fatawu Ganiwu [2007] will be traveling to train with European clubs very soon.



Told Ganiwu will attend UCL side RC Lens first in November 🔴🟡🤝🏻



Understand Bayern, RB Salzburg and Chelsea have been following him.



Ganiwu signed to Louis Bell, Fa Sport. pic.twitter.com/to5bUriJdE