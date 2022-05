RC Lens - Mercato : une première recrue a signé, tous les détails de l’opération !

Zapping But! Football Club RC Lens : que penser de la première convocation de Clauss en équipe de France ?

Le RC Lens tient sa première recrue de l’été. Comme déjà évoqué précédemment, celle-ci se nomme Jimmy Cabot (28 ans). Hier, le milieu offensif du SCO d’Angers s’est engagé avec le club artésien en signant son contrat en en passant sa visite médicale à la Gaillette.

Cabot à Lens en juin et jusqu’en 2026

Le montant du transfert s’élève à deux millions d’euros plus les bonus. Fabrice Hawkins, qui a dévoilé l’information, a ajouté hier que tout s’était très bien passé en coulisses. Mieux, le joueur de 28 ans arrivera à Lens en juin et a paraphé un contrat avec les Sang et Or jusqu’en 2026.

C’est bouclé. Jimmy Cabot arrivera à Lens en juin. Contrat jusqu’en 2026. https://t.co/X3D2b4SD3H — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) May 3, 2022

Pour résumer Conscient qu’il faudra renforcer l’effectif de Franck Haise au mercato estival, la cellule recrutement du RC Lens s’est déjà activée pour faire signer le milieu offensif du SCO d’Angers, Jimmy Cabot (28 ans). Un joli coup ?

Bastien Aubert

Rédacteur