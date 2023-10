RC Lens : Oughourlian a des investisseurs et fait des annonces sur Haise et le Mercato

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Le RC Lens a concédé deux points hier à Bollaert contre le LOSC (1-1) mais a déjà retrouvé un large sourire. De passage au micro de France Bleu Nord, Josep Oughourlian a en effet expliqué être en « discussion avancée avec certains investisseurs » avec qui cela pourrait « se conclure dans les prochains mois. » Le Racing cherche « 50 millions d’euros en plus par rapport aux 20 millions d’euros de Side Invest. Par ailleurs, le président du RC Lens a fait des annonces fortes sur mercato et l’avenir de Franck Haise.

Un appel du pied à Haise pour son avenir

« Par rapport aux mercatos précédents, on n'est pas arrivé suffisamment tôt avec tout l'effectif. Le mercato n'est pas la responsabilité d'une personne. On n'a pas pu donner à Franck Haise l'effectif qu'on voulait avoir. On a peut-être sous-estimé l'impact de la transaction Openda, a-t-il ajouté. Je pense que Franck Haise a trouvé son club. Je pense que quelque chose se passe entre lui, le public assez unique. J’espère que ça pourra durer le plus longtemps possible. J'aimerais bien qu'il reste le plus longtemps possible. »

Après le derby #RCLLOSC, les vérités de J. #Oughourlian sur @fbleunord



"Quand je valide le transfert de Wahi, je suis à New York, il est 4h du matin"



"Je discute avec de nouveaux investisseurs. On cherche 50 ME "



Entretien intégral en cliquant ici ⬇️https://t.co/5JJbBbITBC pic.twitter.com/VOmK0xDdS7 — CharleyFranceBleuNord (@Charleysylvain) October 8, 2023

Podcast Men's Up Life