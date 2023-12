RC Lens, Stade Rennais – Mercato : un retour de Kalimuendo envisagé chez les Sang et Or ?

Zapping But! Football Club RC Lens : faut-il craindre un départ de Haise à la fin de la saison ?

Comme révélé par L’Equipe, le Stade Rennais songe à se séparer de plusieurs joueurs cet hiver. Parmi ceux-ci figure le nom d’Arnaud Kalimuendo (21 ans), décevant depuis un an et demi en Bretagne et qui est invité à céder sa place à un autre attaquant.

Suite à cette rumeur, plusieurs voix se sont élevées du côté du RC Lens pour tenter de faire revenir l’international Espoirs, prêté pendant deux saisons consécutives par le PSG entre 2020 et 2022 avant sa vente à Rennes pour 20 M€.

Kalimuendo trop cher pour les Sang et Or ?

Sauf que comme le rappelle Laurent Mazure (AFP), Kalimuendo a beau connaître parfaitement les principes de Franck Haise, « le coût de la transaction risque d’être un frein rédhibitoire ». Ajoutez à cela que le Racing a d’autres besoins qu’un attaquant (piston gauche voir milieu) en janvier 2024. A moins d’un troisième prêt de « Kali », ça paraît compromis…

Totalement hypé par un retour au #Rclens, car il connaît parfaitement les principes de Franck Haise. Mais le coût de la transaction risque d'être un frein rédhibitoire. https://t.co/il5VTbHMbh — Laurent Mazure (@Laurentmazure) December 23, 2023

