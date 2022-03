Lorient - RC Strasbourg : Stéphan se contente du match nul

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Le RC Strasbourg a concédé ce dimanche un match nul et vierge sur le terrain de Lorient (0-0), pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, et manque l'occasion de monter sur le podium. Après la rencontre, l'entraîneur du RCSA, Julien Stéphan, s'est contenté du point décroché et a pointé du doigt le manque de fraîcheur physique de son équipe.

"Il faut être capable de se contenter de ce point"

"Il y a eu deux mi-temps très distinctes. La première, on a été entreprenants et ce dès le début de la rencontre. On a pris le contrôle du jeu, on a été intenses et à la récupération du ballon et dans l'utilisation, on s'est créé de grosses situations. Le regret, c'est de ne pas rentrer au vestiaire avec un avantage au score. On doit pouvoir mener 1-0 ou 2-0 et la dynamique du match aurait été complètement différente. Après la pause, ça été plus compliqué. Le bloc a été plus distendu, on a été moins performants dans tous les paramètres du jeu. Par rapport à notre 2e mi-temps, il faut être capable de se contenter de ce point contre une équipe qui a vendu chèrement sa peau. On a baissé le pied physiquement après la pause. Certains joueurs n'avaient pas joué depuis un moment. Il fallait retrouver des repères. C'est le 7e match du cycle, on a besoin de se régénérer. On va profiter de la trêve pour le faire et jouer neuf derniers matches très excitants à disputer."

Fabien Chorlet

Rédacteur