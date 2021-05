RC Strasbourg - Mercato : Laurey part sans regret, deux départs déjà actés

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Toutes les histoires d’amour ont une fin et celle liant Thierry Laurey au RC Strasbourg n’a pas dérogé à la règle. Après cinq années marquées par une montée en Ligue 1, une victoire en Coupe de la Ligue, et quatre maintiens, une page s’st tournée hier à la Meinau.

« Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de nostalgie quand je quitte un club, je n'ai pas de regrets ou quoi que ce soit, a témoigné Laurey sur les ondes de France Bleu Alsace. Mais je ne veux rien retirer de ce que j'ai fait pendant cinq ans. C'était très, très bien. Chaque année, on a cherché à améliorer l'équipe, le club a grandi. Après cette année, malheureusement, pfff, pas mal de choses nous sont tombées dessus. »

Koné et Carole vont quitter le RC Strasbourg

Pour l’heure, Rémi Garde est en bonne position pour succéder à Laurey, mais Jocelyn Gourvennec et Julien Stéphan sont aussi présents dans l’esprit des décideurs du RC Strasbourg. Selon L’Équipe, ces derniers ont par ailleurs entamé une campagne d’entretiens avec les joueurs en fin de contrat. Si Lionel Carole et Lamine Koné partiront cet été, la situation n’est pas encore tranchée pour Dimitri Liénard, Eiji Kawashima ou encore les joueurs en fin de prêt (Jean-Eudes Aholou et Frédéric Guilbert).