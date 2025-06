Real Madrid : Alexander-Arnold a fait une Mbappé, parlé de Bellingham et défier le PSG

Ce jeudi, le latéral droit anglais Trent Alexander-Arnold a été présenté comme nouveau joueur du Real Madrid. Il s’est exprimé dans un très bon espagnol, à l’instar de Kylian Mbappé il y a un an.

Trent Alexander-Arnold a longtemps assuré avoir pris tardivement la décision de quitter Liverpool pour le Real Madrid. Mais vu son niveau d’espagnol, ce jeudi lors de sa présentation, on dirait plutôt qu’il prépare son coup depuis longtemps. Car là où un Gareth Bale a toujours refusé de parler castillan et où un Jude Bellingham a du mal à aligner deux phrases, le latéral droit a tenu plusieurs minutes dans la langue de Cervantes, avant de répondre dans sa langue maternelle aux questions des journalistes. Un peu à l’instar de Kylian Mbappé, qui s’exprime toutefois beaucoup mieux, l’Anglais a visiblement pris des cours depuis longtemps afin d’être prêt le moment venu. Ce jour est arrivé et voici ce qu’il faut retenir de sa conférence de presse.

Il défie le PSG pour le Mondial des clubs

« C’est très excitant. C’est un jour que j’attendais depuis longtemps. Je suis fier d’être ici ; c’est un rêve devenu réalité. J’ai hâte de commencer. J’attends depuis longtemps. Quelques semaines, pas des années. Je suis très heureux d’être ici. Il faut respecter le club. J’ai grandi en regardant Madrid remporter trois Ligues des champions consécutives. Cela ne me surprend pas de voir Madrid gagner des titres. Je veux participer à tous les succès à partir de maintenant. Le club a une mentalité de gagnant. Nous allons aux États-Unis pour remporter la Coupe du monde des clubs. »

Il jure que Bellingham ne l’a pas influencé

« On a discuté. Je ne pense pas que ce soit ce que les gens pensaient. On a parlé de Liverpool et du Real Madrid. Je voulais savoir à quoi ressemble le Real Madrid. Beaucoup pensent qu’il a joué un rôle important dans mon arrivée ici, mais le Real Madrid n’a plus besoin d’être présenté. Honnêtement, ce n’est pas un rêve. C’est inaccessible pour beaucoup de joueurs ; seuls quelques joueurs anglais peuvent y parvenir. Plus jeune, je ne pensais pas pouvoir en arriver là. Je me concentrais sur mon apprentissage. Aujourd’hui, c’est un rêve pour moi. »

Déjà sous le charme de Xabi Alonso

« C’est agréable de pouvoir lui parler. Je lui ai dit que c’était une de mes idoles et que travailler avec lui était un rêve devenu réalité. Il a influencé ma façon de jouer. Il a accompli des choses impossibles et m’a influencé dans mon travail et mon entraînement. On ne s’est même pas encore rencontrés, et je suis sûr qu’on discutera dans les prochains jours de ce qu’il attend de moi. C’est un nouvel entraîneur, et il faudra peut-être un certain temps pour que tout le monde le comprenne. Mais il a déjà montré de quoi il était capable. Je vais essayer d’assimiler tout ce que je peux. Je veux juste jouer, c’est tout ce qui compte. C’est à l’entraîneur de décider ; je dois bien m’entraîner et montrer ce dont je suis capable. Si j’en ai l’occasion la semaine prochaine, je donnerai tout ce que j’ai. Le travail commence demain pour moi ; j’ai hâte de commencer. »

Du respect pour son concurrent, Dani Carvajal

« C’est un joueur fantastique. Je respecte tout ce qu’il a accompli. On n’y arrive pas sans talent et sans travail. Rejoindre un club comme celui-ci est déjà assez difficile. C’est très excitant de jouer avec ce genre de joueurs. Jouer avec eux plutôt que contre eux, ce sera génial. Ce sont des choses totalement différentes (des émotions contrastées). Tout ce que j’ai accompli avec Liverpool a été incroyable, je ne l’oublierai jamais. Mais je suis ressorti sur une bonne note, je suis content de ce que j’ai fait. Je n’ai rien à redire sur les supporters. Ils ont tous été incroyables, ils m’ont tellement soutenu. Cela m’a été d’une aide incroyable. Les propriétaires m’ont remercié pour tout ce que j’ai fait pour le club et m’ont dit que j’étais toujours le bienvenu. Se faire dire tout ça, c’est incroyable. Être ici maintenant, c’est très excitant pour moi. C’est incroyable. Quelque chose que peu de joueurs ont la chance de vivre. J’ai toujours su que si jamais je quittais Liverpool, ce serait pour le Real Madrid. Il y a des moments où il faut prendre une décision, et ce n’est pas facile. Je ne vais pas le dire, car c’est faux. J’y suis depuis si longtemps que j’y ai participé. J’ai pris la bonne décision, et j’en suis heureux. J’ai eu la chance de jouer pour la plus grande équipe d’Angleterre et maintenant pour la plus grande d’Espagne. Toutes deux ont dominé et remporté leurs championnats respectifs. C’est un honneur de pouvoir les représenter toutes les deux. Elles ont beaucoup de points communs. Liverpool s’attendait à ce que nous gagnions des titres, et c’est le cas ici aussi. »

Il a remercié Florentino Pérez

« Un président qui a remporté autant de Ligues des champions, c’est incroyable. Je suis extrêmement reconnaissant de m’avoir donné cette opportunité. Je pense que nous pouvons gagner beaucoup ensemble. J’étais satisfait de mon niveau d’espagnol, ce qui a surpris beaucoup de monde, mais il était important pour moi d’y parvenir et de partir du bon pied. Je me souviens de Beckham en train de jouer, c’était énorme. Je me souviens de Cristiano. Le Real Madrid exige le succès. »