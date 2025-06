Real Madrid : Dean Huijsen a fixé ses premiers objectifs

Première recrue estivale du Real Madrid, Dean Huijsen a été présenté par le club merengue ce mardi.

Première recrue de l’ère Xabi Alonso, Dean Huijsen, acheté 58 millions d’euros à Bournemouth, a été présenté par le Real Madrid ce mardi, en compagnie de Florentino Pérez. « De nombreux grands clubs voulaient compter sur toi, mais tu as clairement exprimé ton désir de venir ici, pour écrire l’histoire», a glissé en préambule le président madrilène. Et le jeune défenseur central a pu évoquer ses ambitions avec son nouveau club.

« Madrid est le club de ma vie »

Je voulais être ici depuis le premier jour. Quand Madrid m’a appelé, je n’ai plus eu d’autres équipes en tête. Je rejoins le meilleur club du monde et je suis là pour tout donner. J’espère que nous pourrons gagner de nombreux trophées ensemble. Madrid est le club de ma vie. C’est le meilleur club du monde. Le défi est clair : je veux tout gagner. Je suis très ambitieux. » Huijsen a ensuite évoqué sa futur collaboration avec Xabi Alonso, son nouvel entraîneur. « On a un peu parlé de ce qu’il attend de moi. Je pense que ces années vont être formidables. Je veux m’intégrer parfaitement au jeu de Xabi. Je vais essayer d’apporter ma contribution à l’équipe. Je pense avoir la capacité de faire avancer le ballon, en plus de défendre. »