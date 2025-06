Real Madrid, FC Barcelone : Mbappé et Yamal se mangent un tacle venu du cinéma !

L’acteur anglais Damson Idris a expliqué s’être inspiré de l’insolence de Kylian Mbappé et Lamine Yamal pour interpréter Joshua Pearce dans le très attendu « F1, Le Film ».

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé a souvent été traité d’insolent, voire d’arrogant. Dès son explosion à l’AS Monaco, en 2016-17, alors qu’il avait à peine 19 ans, il s’est singularisé par ses punchlines et sa volonté de bousculer toutes les hiérarchies. Son célèbre « A moi, tu me parles pas d’âge ! » résume totalement sa façon de pensée. S’il a fait profil bas depuis son arrivée au Real Madrid il y a un an, l’attaquant français a vu Lamine Yamal marcher sur ses traces. L’ailier du FC Barcelone s’inscrit dans la même veine, avec cette insouciance et ce culot qui leur permet de répondre présent dans les plus grands matches.

« Ils manquent un peu de maturité »

Sans le vouloir, les deux superstars des mastodontes du football espagnol ont servi d’exemples à l’acteur anglais Damson Idris. Celui-ci interprète le rôle de Joshua Pearca, jeune loup aux dents longues dans le très attendu « F1, Le Film », dont Brad Pitt est la vedette. Dans un entretien paru ce jour dans L’Equipe, Idris explique en quoi Mbappé et Yamal l’ont influencé : « Où est-ce que j’ai trouvé cette insolence qui caractérise mon personnage dans « F1, Le Film » ? Pas chez les pilotes, non, plutôt dans le football. Jeune, je rêvais d’être football pro (il a passé, sans succès, des essais pour Charlton). Aujourd’hui, je vois beaucoup de joueurs comme Lamine Yamal ou Kylian Mbappé qui ont la même insolence que Pearce. Ils sont extrêmement talentueux, mais manquent un peu de maturité ».

C’est désormais surtout vrai pour Lamine Yamal. Kylian Mbappé, lui, est beaucoup moins provocateur dans ses prises de paroles depuis quelques années. Sans doute la preuve qu’il a atteint la maturité évoquée par Damson Idris…