Real Madrid, FC Barcelone, PSG : le Top 10 des clubs les plus chers du monde

Le célèbre magazine américain Forbes vient de publier son classement des clubs les plus chers de la planète foot.

Comme chaque année, Forbes a dévoilé son classement des clubs les plus chers de la planète, en s’appuyant sur des données comme leur budget, la valeur de leur effectif, les rentrées financières générées par leur parcours la saison précédente et, bien évidemment, leurs revenus commerciaux. Ce Top 10 est dominé par le Real Madrid, champion d’Europe et d’Espagne en 2024, qui évolue dans un Bernabeu totalement rénové et a attiré Kylian Mbappé lors de la dernière intersaison. Il est suivi par Manchester United, toujours bien placé alors que ses résultats sont très décevants depuis une décennie, et par le FC Barcelone, de retour au sommet après avoir frôlé la faillite.

Le PSG 7e du classement

La plus montée en puissance revient à Arsenal, 8e du classement avec 3,4 milliards, qui a vu sa valeur augmenter de 31%. Les deux autres plus fortes progressions du Top 10 reviennent aux clubs portés par des Etats, Manchester City et le PSG.