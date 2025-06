Real Madrid : Franco Mastantuono accusé de propos racistes en plein match

Franco Mastantuono, la nouvelle recrue du Real Madrid, est au cœur d’une vive polémique.

Franco Mastantuono, jeune prodige argentin de 17 ans, est au centre de l’actualité footballistique. Courtisé par toute l’Europe, il vient de signer au Real Madrid pour une somme estimée entre 40 et 45 millions d’euros. Révélé très tôt avec River Plate, dont il est le plus jeune buteur de l’histoire, il s’est également distingué en devenant le plus jeune joueur à évoluer avec la sélection argentine. Avant de rejoindre l’Espagne, il participera à la Coupe du monde des clubs avec son club formateur, une occasion pour le grand public de découvrir son talent.

Aucune enquête ouverte pour l’instant

Cependant, une polémique enfle sur les réseaux sociaux à la suite d’un échange tendu survenu lors d’un match U-20 de la Conmebol entre l’Argentine et le Brésil. Sur une séquence vidéo, Mastantuono semble adresser une remarque moqueuse à un joueur brésilien, Igor Serrote, après la victoire écrasante de l’Argentine (6-0). Si la première partie de la phrase — « Tu en as mangé six » — ne fait pas débat, c’est le dernier mot prononcé qui divise : certains y voient une insulte raciste (« negro »), d’autres un terme plus générique et moins polémique (« muerto »).

L’incertitude autour des propos exacts tenus par le joueur alimente un vif débat en ligne entre supporters du Real Madrid, qui défendent leur future recrue, et ses détracteurs. Malgré l’ampleur de la controverse sur X (ex-Twitter), aucune autorité sportive n’a encore officiellement réagi ou ouvert d’enquête. Certains y voient une tentative de déstabilisation à l’approche des compétitions majeures que s’apprête à disputer le jeune joueur.