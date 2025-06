Real Madrid : Kylian Mbappé hospitalisé !

Le Real Madrid vient d’annoncer que Kylian Mbappé avait été hospitalisé pour subir des examens par rapport à ses douleurs gastro-entériques.

L’état de santé de Kylian Mbappé interroge depuis trois jours que les médias espagnols ont révélé qu’il allait manquer le premier match du Real Madrid au Mondial des Clubs. Un premier match au cours duquel il a vraiment manqué puisque les Merengue n’ont pu faire mieux que 1-1 contre les Saoudiens d’Al-Hilal. Il a été dit que le natif de Bondy souffrait de maux de ventre. Visiblement, son état est suffisamment sérieux pour que le staff mécidal madrilène ait demandé son hospitalisation ! Dans un communiqué publié il y a quelques minutes, la Maison Blanche indique que Mbappé souffre d’une gastro-entérite et qu’il subit actuellement des examens pour déterminer le meilleur protocole à suivre afin qu’il soit remis sur mieux rapidement.

Il risque de manquer aussi le deuxième match

Cette nouvelle laisse à penser que l’attaquant manquera également le deuxième match de son équipe, prévu dimanche soir contre les Mexicains de Pachuca. Ce serait un vrai coup dur pour Xabi Alonso, dont l’équipe a montré un visage des plus laborieux lors de sa première sortie. Laborieux pour ne pas dire inquiétant. Privé de son Soulier d’Or, le Real Madrid a rencontré les pires difficultés pour mettre en danger une formation d’Al-Hilal qui a vraiment bien joué. Les températures très fortes que subissent toutes les équipes actuellement aux Etats-Unis n’aident pas à s’entraîner correctement et font que les joueurs ont plus de chances de tomber malade. C’est donc tombé sur Kylian Mbappé qui, depuis un an, connaît de nombreux pépins alors qu’il avait été épargné depuis le début de sa carrière.