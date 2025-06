Real Madrid : la réponse cash de Mbappé sur le sacre européen du PSG

Interrogé en conférence de presse sur le fait que le PSG a été sacré champion d’Europe la saison ayant suivi son départ pour le Real Madrid, Kylian Mbappé s’est montré beau joueur.

Depuis que le Real Madrid a été éliminé par Arsenal en quarts de finale de la Champions League, Kylian Mbappé prend cher de la part des supporters parisiens. Ceux-ci ne lui ont pas pardonné son départ pour les Merengue, pas plus que certains propos maladroits ou le fait qu’il poursuive le PSG devant les tribunaux pour obtenir des salaires et des primes impayés. Cette rancune a été portée à un autre niveau avant et après la finale victorieuse face à l’Inter Milan (5-0). Le natif de Bondy a eu droit à des banderoles et des chants moqueurs, entre autres. Malgré cela, il a publié un message de félicitations sur les réseaux sociaux pour féliciter le PSG.

« Il n’y a aucune amertume, aucun regret »

Interrogé ce samedi en conférence de presse, avant le France-Allemagne pour la 3e place de la Ligue des Nations, le capitaine des Bleus a assuré qu’il ne nourrissait aucune rancœur : « J’étais au Maroc, à Marrakech, j’ai regardé le match au Fairmont (hôtel). Il y avait moi, mon cousin, la télé était grande. Plus sérieusement, ils le méritent, ils ont connu tellement d’années où ils ont galéré, j’ai connu les différentes étapes. C’était la meilleure équipe d’Europe. 5-0 en finale, je ne me souviens pas avoir vu ça au très haut niveau. Maintenant, ça va devenir l’équipe que tout le monde veut battre. Je ne suis pas parti trop tôt. Mon histoire avec le PSG était terminée. Il n’y a aucune amertume, aucun regret. C’est le destin. J’aurais tout essayé, ça devait se faire sans moi ».

Beau joueur, Kylian Mbappé se garde bien de rappeler qu’il a remporté plus de titres internationaux que le PSG lors de cette saison 2024-25 (la Supercoupe d’Europe, la Coupe Intercontinentale). Il espère désormais que le Real Madrid remportera le Mondial des Clubs nouvelle formule, histoire de mettre tout le monde d’accord. Et de mettre un terme aux moqueries.