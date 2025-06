Real Madrid : les Merengue signent la première victoire de l’ère Xabi Alonso face à Pachuca

Le résumé de la rencontre entre le Real Madrid et Pachuca en Coupe du Monde des clubs (3-1).

Dès la 7e minute, le Real se retrouvait à dix après l’expulsion de Raul Asencio, qui déséquilibrait Rondon en position de dernier défenseur, juste devant la surface. L’arbitre, M. Abatti, n’hésitait pas à sortir le carton rouge. Malgré cette infériorité numérique, le Real résistait grâce à un Thibaut Courtois impérial. Le gardien belge réalisait une double intervention décisive à la 18e minute, repoussant une frappe de Bautista puis un tir de Montiel.

À la 25e minute, le Real échappait de peu à un penalty. Dominguez s’effondrait dans la surface au contact de Güler, mais après un long moment d’attente et l’intervention de la VAR, l’arbitre demandait à Courtois de reprendre le jeu, sans accorder de penalty. Contre toute attente, le Real trouvait l’ouverture du score à la 35e minute. Sur une action bien construite, Bellingham était servi dans la surface par Fran Garcia, et frappait du gauche pour ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, à la 43e, Güler doublait la mise. Sur un centre d’Alexander-Arnold, Gonzalo Garcia laissait intelligemment passer pour Güler, qui expédiait le ballon dans la lucarne droite d’une frappe puissante.

Le Real Madrid continuait sur sa lancée en seconde période et aggravait le score à la 70e minute. Sur une action initiée par Vinicius côté gauche, ce dernier temporisait avant de servir Valverde dans l’axe. L’Uruguayen combinait en une-deux avec Diaz et concluait l’action d’un pointu du droit. Le Real prenait alors le large, menant 3-0. Mais Pachuca ne renonçait pas.

À la 80e minute, Montiel réduisait l’écart. Lopez le servait plein axe, à environ 30 mètres du but. Dos au but, Montiel se retournait puis frappait à ras de terre. Sa tentative était déviée par Tchouaméni, prenant Courtois à contre-pied. Les Mexicains revenaient à 3-1, mais le Real gardait la maîtrise. Avec cette victoire, Xabi Alonso signe son premier succès à la tête de son nouveau club, qui prend la première place du groupe H, du moins provisoirement. Prochain et dernier rendez-vous dans cette phase de groupes : face à Salzbourg, dans la nuit de jeudi à vendredi (3 heures en France).