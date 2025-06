Real Madrid Mercato : 2 conditions acceptées pour doubler le PSG pour Mastantuono

Le Real Madrid devrait bien être le prochain club de Franco Mastantuono (17 ans), notamment parce qu’il a accepté de demandes de River Plate, ce qui lui a permis de devancer le PSG.

🟩 Accord proche

Comme annoncé en début de journée par un média argentin, le Real Madrid a réussi à doubler le PSG pour arracher la signature de la pépite Franco Mastantuono. Alors qu’il vient seulement de percer à River Plate, le milieu offensif de 17 ans est déjà promis à un départ. Sa prestation lors du Superclasico il y a deux mois, avec un but merveilleux sur coup franc, a convaincu les clubs européens de mettre le parquet pour le recruter. Le PSG a été le premier à se mettre d’accord sur un contrat avec le joueur mais celui-ci avait fait savoir qu’il espérait le Real Madrid. Qui a fini par se réveiller en entendant que Paris avait avancé ses pions.

Il n’arrivera qu’en janvier

Mais AS, qui revient sur les coulisses de ce transfert, impulsé par le directeur général du Real, José Angel Sanchez, explique que la Maison Blanche a dû accepter deux demandes du joueur et de River Plate. La première concerne l’arrivée du milieu. Celle-ci ne se fera qu’en début d’année prochaine. Mastantuono veut disputer le Mondial des Clubs avec les Millonarios et il veut aussi jouer la deuxième partie de saison avec son club formateur, sorti piteusement en quarts de finale du Tournoi Ouverture. La seconde demande concerne l’indemnité. La clause libératoire de Mastantuono était de 45 M€, le Real Madrid a accepté de payer 10 M€ de bonus en plus.

Grâce à ces deux points, les Merengue ont donc mis la main sur un nouveau jeune grand talent sud-américain. Si cela s’est bien passé avec Vinicius Jr et Rodrygo ces dernières années, ça tourne au fiasco avec Endrick. Il serait peut-être temps que les clubs européens cessent leur course à l’armement et laissent les talents brésiliens ou argentins s’épanouir quelques années au plus haut niveau avant de vouloir les recruter…

« Le coup d’œil de But FC »

« Le Real Madrid va mettre la main sur un nouveau joueur très prometteur. Mais Mastantuono n’arrive pas trop tôt chez les Merengue ? La question mérite d’être posée quand on voit combien Arda Güler, trois ans plus vieux, a dû ronger son frein en 2024-25. Les postes en attaque sont déjà attribués et le milieu de terrain est compartiment tellement important qu’il sera sans doute difficile pour l’Argentin d’y faire son trou rapidement. C’est certes un très bon coup pour le Real Madrid mais est-ce une belle opportunité pour Mastantuono ? »