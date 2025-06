Real Madrid Mercato : c’est confirmé pour l’avenir de Rodrygo !

Après avoir laissé planer la menace d’un départ, Rodrygo aurait fait savoir au Real Madrid qu’il souhaite finalement rester. Mais la Maison Blanche lui a mis un coup de pression.

Ce samedi, l’avenir de Rodrygo s’est sans doute décanté. La saison 2024-25 a été très pénible pour le Brésilien. Décisif dans les victoires en Champions League et en Liga lors du précédent exercice, l’attaquant brésilien a été rejeté dans l’ombre par le recrutement de Kylian Mbappé l’été dernier. Le natif de Bondy et Vinicius Jr sont devenus les deux stars de l’attaque de la Maison Blanche et Rodrygo, lui, a dû se contenter de l’ombre médiatique. Pire : quand Carlo Ancelotti faisait sortir l’un de ses attaquants, c’était toujours lui car Mbappé ou Vinicius n’aiment pas être remplacés. Forcément, l’international brésilien a fini par prendre ombrage de cette situation.

Le club lui a mis un coup de pression

Il a manqué les dernières rencontres de la saison en simulant une blessure. Et a fait savoir, via son agent, qu’il comptait quitter le Real Madrid alors qu’il lui reste trois années de contrat. Le PSG et Manchester City se sont montrés intéressés mais, ces derniers jours, la rumeur a fait état d’un revirement de situation, avec même une prolongation à clef ! C’est que, en plus d’être un joueur souvent décisif, Rodrygo a un esprit très collectif, qui pourrait servir la saison prochaine pour assurer un lien entre Mbappé et Vinicius.

Selon le journaliste de Marca José Félix Diaz, Rodrygo a fait savoir au Real Madrid qu’il souhaitait bien rester. Les Merengue lui auraient fait savoir qu’ils étaient contents de cette décision mais qu’ils attendaient davantage de lui car ils ont été déçus par sa fin de saison. Comprenez : plus question de bouder parce que Mbappé et Vinicius attirer toute la lumière. La Maison Blanche a payé cher la guerre des ego en 2024-25. Elle compte y mettre un terme pour repartir de bonnes bases cet été.