Real Madrid Mercato : deux prolongations visées, dont une imminente !

Le Real Madrid est sur le point de prolonger le contrat de Brahim Díaz.

Le Real Madrid continue de sécuriser l’avenir de ses joueurs clés. Après avoir enregistré les signatures de Dean Huijsen, Franco Mastantuono et Trent Alexander-Arnold, le club merengue agit aussi en interne pour conserver la stabilité de son vestiaire. À en croire les informations de Fabrizio Romano, le club est en discussions avancées avec Brahim Díaz pour une prolongation de contrat.

Après trois saisons en prêt à l’AC Milan, Brahim Díaz (25 ans, sous contrat jusqu’en 2027) est revenu au Real en 2023, et a disputé 52 matchs la saison dernière, pour 6 buts et 7 passes décisives. Le joueur a déjà accepté de prolonger son aventure madrilène, et un accord final est imminent, les négociations étant actives depuis environ deux semaines.

Selon Romano, le prochain objectif du club est de prolonger Thibaut Courtois (33 ans, sous contrat jusqu’en 2026).

🚨⚪️ Real Madrid are in advanced talks over new deal with Brahim Díaz. The player has already said yes to staying and extending.



Agreement almost reached with talks underway for 2 weeks.



Next one: Thibaut Courtois. 🔜🇧🇪 pic.twitter.com/93ZN0DCODv