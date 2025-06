Real Madrid Mercato : Florian Wirtz, une piste à oublier définitivement ?

Le transfert du milieu offensif de Leverkusen Florian Wirtz à Liverpool est sur le point d’être bouclé. Le Real Madrid rêvait encore de l’Allemand mais doit passer son tour.

Contrairement aux dernières saisons, Liverpool ne traîne pas sur le marché des transferts. Le champion d’Angleterre, si discret auparavant, a mis les bouchées doubles pour satisfaire Arne Slot. En plus des prolongations de Virgil van Dijk et Mohamed Salah, il vient de boucler l’arrivée du latéral droit néerlandais Jeremie Frimpong. Et il est en passe de finaliser un autre transfert en provenance du Bayer Leverkusen, celui de Florian Wirtz. Cela fait déjà plusieurs jours que les Reds ont pris contact avec le joueur et son club. Mais jusqu’à présent, la presse espagnole pensait qu’il restait un espoir au Real Madrid, courtisan de longue date.

Son transfert à Liverpool est en train de se conclure

Selon les médias ibériques, Wirtz prioriserait une arrivée à Madrid et il attendrait un signe de la Maison Jaune. Sauf que celui-ci n’est pas venu et, selon Nicholo Schira, le deal avec Liverpool serait sur le point d’être finalisé. Le LFC va verser une indemnité de 100 M€ au Bayer et offrir un salaire de 10 M€ par saison à Wirtz. La dernière inconnue réside dans les modalités de paiement. Leverkusen aimerait évidemment récupérer la somme en une fois alors que Liverpool préfère un échelonnement.

Le Real Madrid va laisser passer l’un des meilleurs éléments offensifs de la nouvelle génération mais, entre Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Rodrygo, il affiche déjà complet.