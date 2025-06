Real Madrid Mercato : Jobe Bellingham a signé dans son nouveau club (officiel)

C’est officiel : Joba Bellingham (Sunderland), un temps annoncé dans le viseur du Real Madrid, s’est engagé avec Dortmund.

🟦 Officiel

Depuis quelques mois, Jobe Bellingham, le petit frère de Jude, la star du Real Madrid, semblait promis au Borussia Dortmund, lui qui évolue depuis juillet 2023 à Sunderland. Né en 2005, deux ans après Jude, Jobe Bellingham, formé à Birmingham, comme son grand-frère, est passé par toutes les équipes jeunes en sélection anglaise, et il a brillé cette saison en Championship, la D2 anglaise. Promu avec les Black Cats en Premier League, le milieu de terrain plait au Real Madrid mais c’est bien au Borussia qu’il va poursuivre sa carrière.

A Dortmund pour 33 millions d’euros

Il y a quelques jours, Sunderland avait rejeté une offre du Borussia, de l’ordre de 25 millions d’euros. Le club anglais demandait 30 millions d’euros, et il a obtenu plus puisque Bellingham s’est finalement engagé pour 5 ans et 33 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus.