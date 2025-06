Real Madrid Mercato : Rodrygo veut déloger Vinicius Jr ou partir

Désireux de rester au Real Madrid, Rodrygo tient à jouer sur le côté gauche de l’attaque, là où règne Vinicius Jr depuis plusieurs années. Sinon, il demandera à partir.

🟥 Rumeur

Le feuilleton Rodrygo n’a pas livré son Happy End, loin de là ! Après avoir manqué les derniers matches de la saison passée en simulant une blessure pour protester contre le traitement dont il s’était victime de la part de Carlo Ancelotti, l’attaquant brésilien aurait fait savoir qu’il comptait finalement honorer son contrat au Real Madrid jusqu’en 2028 La direction de la Maison Blanche ne dirait pas non, mais à la condition que l’ancien joueur de Santos ait un autre comportement qu’en 2024-25. Qu’il arrête de se braquer car il n’a pas le même traitement médiatique que les autres stars de l’attaque, Vinicius Jr et Kylian Mbappé, par exemple.

Il veut la place de Vinicius ou il s’en va !

Sauf que le message ne semble pas avoir été entendu par le joueur. Selon Relevo, Rodrygo compte avoir une discussion avec le nouvel entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, pour lui demander de jouer… à gauche. Or, le couloir gauche, c’est la chasse gardée de Vinicius Jr ! Carlo Ancelotti a tenté d’aligner l’ancien du Flamengo en pointe ou à droite mais il n’aime pas ça. Rodrygo le sait. En demandant ce repositionnement à Xabi Alonso, il lui demande donc de choisir entre lui et Vinicius Jr ! Relevo explique que si le technicien choisit son compatriote, il demandera à partir et qu’Arsenal n’attend que ça pour formuler une offre.

Si cette information est vérifiée, elle confirme que Rodrygo n’a aucune intention de rentrer le rang. Après sa superbe saison 2023-24, il se considère au même niveau que Mbappé ou Vinicius et estime avoir droit aux mêmes égards. Ca sent le départ pour le Brésilien…

« Le coup d’œil de But FC »

« Le feuilleton Rodrygo a beaucoup trop duré ! L’attaquant brésilien a un immense talent mais de là à se considérer au même niveau que Vinicius Jr et Kylian Mbappé… Ce comportement de diva doit être sanctionné. La direction du Real Madrid a une occasion en or de frapper un grand coup et de faire rentrer tout le monde dans le rang. »