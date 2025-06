Real Madrid Mercato : Saliba sur le point de snober les Merengue ?

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, pour cet été ou le prochain, William Saliba serait sur le point de prolonger son contrat à Arsenal.

Cette saison, le Real Madrid a payé un lourd tribut aux blessures, surtout en défense. Dani Carvajal, Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba, Ferland Mendy, le jeune Joan Martinez… Tous ont fréquenté l’infirmerie pour une durée plus ou moins longue, handicapant grandement les Merengue. Si ceux-ci sont passés à côté de tous leurs objectifs en 2025, il ne faut pas chercher plus loin : c’est parce que leur défense, trop diminuée, n’a pas été à la hauteur des attentes. La direction de la Maison Blanche a immédiatement réagi en recrutant Dean Huijsen (Bournemouth) en prévision du Mondial des Clubs. Mais d’autres renforts sont attendus…

Saliba va prolonger avec Arsenal

Parmi ceux-ci, on trouve William Saliba. Impressionnant depuis deux ans que Mikel Arteta s’est enfin décidé à lui faire confiance, le défenseur central français est sous contrat avec les Gunners en 2026. Le Real Madrid aimerait le recruter dès cet été mais il ne se montre pas impatient et serait prêt à attendre l’été prochain pour le faire venir gratuitement. Cela à condition qu’il ne prolonge pas avec Arsenal. Or, selon le site Just Arsenal, les négociations entre les deux parties pour un nouveau contrat avancent dans le bon sens. Saliba va bien prolonger et s’engager dans la durée avec les Gunners.

Le Real Madrid va donc devoir se rabattre sur un autre défenseur central. Et d’une nationalité autre que française puisqu’entre Leny Yoro l’été dernier et William Saliba, les arrières tricolores ont tendance à le contrarier en ce moment…