Real Madrid Mercato : Trent Alexander-Arnold signe au Real (officiel)

C’est officiel, Trent Alexander-Arnold rejoint le Real Madrid.

Après l’annonce de l’arrivée de Dean Huijsen, le Real Madrid vient d’annoncer sa deuxième recrue de l’été. En effet, comme pressenti, Trent Alexander-Arnold quitte Liverpool et rejoint les Merengue à compter du 1er juin, et ce jusqu’en 2031. Il pourra donc participer à la Coupe du monde des clubs, ce qui a coûté environ 10 millions de livres au Real. En fin de contrat avec les Reds, le latéral droit international anglais quitte son club de toujours, avec qui il a disputé 354 matchs dans sa carrière.

Le communiqué du Real Madrid

« Le Real Madrid C. F. et le Liverpool FC sont parvenus à un accord par lequel Trent Alexander-Arnold est lié à notre club pour les six prochaines saisons, du 1er juin 2025 au 30 juin 2031.

Le joueur international anglais, âgé de 26 ans, rejoint notre équipe après avoir remporté neuf titres avec Liverpool : 1 Ligue des champions, 1 Coupe du monde des clubs, 1 Supercoupe de l’UEFA, 2 Premier League, 1 FA Cup, 2 Coupes de la Ligue et 1 Community Shield.

Alexander-Arnold, qui a fait toute sa carrière de footballeur à Liverpool, est international senior depuis 2018 avec l’Angleterre, avec laquelle il a disputé deux Coupes du monde (2018 et 2022) et un Championnat d’Europe (2024).

Sur le plan individuel, il a été inclus une fois dans le FIFA FIFPro World 11 (2020), deux fois dans l’équipe de la saison de la Ligue des champions de l’UEFA (2018/19 et 2021/22) et trois fois dans l’équipe type de la Premier League (2018/19, 2019/20 et 2021/22). De plus, il a été élu meilleur jeune joueur de la Premier League en 2019/20.

Alexander-Arnold disputera avec le Real Madrid la Coupe du monde des clubs qui se tiendra aux États-Unis à partir du 14 juin ».