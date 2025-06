Real Madrid Mercato : Xabi Alonso recale un serial buteur, il vise un Joselu bis !

Le Real Madrid veut recruter un avant-centre cet hiver. Xabi Alonso a défini son profil…

Après Dean Huyjsen et Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid a poursuivi son Mercato en s’attachant les services de Franco Mastantuono. Le jeune milieu de River Plate, débarquera en août avec un transfert de 45 millions d’euros que le Real payera en quatre versements. Le Real aurait déjà fixé la clause libératoire de la pépite à 1 milliard d’euros. D’ici là, l’Argentin dispute le Mondial des Clubs avec River Plate, il arrivera le 15 août exactement, soit au lendemain de ses 18 ans.

Pour compléter son Mercato, le Real vise notamment un avant-centre. Selon The Athletic, Viktor Gyokeres, le buteur suédois du Sporting Portugal, a été proposé mais le Real n’a pas donné suite. Gyokeres est cher, et Xabi Alonso cherche plutôt une doublure à Kylian Mbappé, un rôle player comme pouvait l’être Joselu lors de son passage au Real, ou Victor Boniface sous les ordres du Basque à Leverkusen, de même que Borja Iglesias. A suivre…

Real Madrid are looking for a Joselu-style striker: a player who can make an impact in the box, could be signed for a low fee and would accept a secondary role.



That is a direct request from Xabi Alonso, who worked with similar profiles of player at previous club Bayer…