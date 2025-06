Real Madrid : Ribéry reprend Ronaldo de volée au sujet du Ballon d’Or !

Franck Ribéry, qui n’a jamais digéré d’avoir terminé 3e derrière Cristiano Ronaldo dans la course au Ballon d’or en 2013, a bien rigolé devant les derniers propos du Portugais.

Ce samedi, à la veille de la finale de la Ligue des Nations entre son Portugal et l’Espagne, Cristiano Ronaldo était présent en conférence de presse. Le quintuple Ballon d’or a été interrogé sur le lauréat de 2025. Même s’il apprécie énormément Lamine Yamal, qu’il voit remporter le trophée dans les prochaines années, il estime que c’est le vainqueur de la Champions League qui devrait être sacré. Soit un joueur du PSG, Ousmane Dembélé ou son compatriote Vitinha. Le Portugais en a profité pour égratigner le Ballon d’or, qui aurait moins de valeur aujourd’hui, selon lui… Mais ce n’est pas pour cette réflexion qui sent l’amertume, lui qui espérait rejoindre Lionel Messi (8 BO) au palmarès, que CR7 a été repris de volée.

« Donc il faut gagner la Champions League pour remporter le Ballon d’Or ? »

Non, si Franck Ribéry s’est moqué de Cristiano Ronaldo, c’est parce qu’il a lié un sacre dans le Ballon d’or à une victoire en Champions League ! « Donc il faut gagner la Champions League pour remporter le Ballon d’Or ? », a-t-il écrit sur Instagram, accompagné d’émojis qui rigolent. En 2013, le Portugais avait pourtant été couronné alors que l’ailier français avait tout remporté avec le Bayern Munich, notamment la C1 (2-1 contre le Borussia Dortmund en finale) ! A l’époque, la FIFA sponsorisaient l’événement et les joueurs de même que les entraîneurs votaient, en plus des journalistes. Ronaldo avait obtenu 27,99% des suffrages, Lionel Messi arrivant 2e (24,72%) et Franck Ribéry seulement 3e (23,36%).

Ribéry a toujours estimé s’être fait voler le Ballon d’or cette année-là. Il venait de réaliser la meilleure saison de sa carrière et avait tout remporté. Mais au niveau purement qualitatif, Ronaldo et Messi restaient les meilleurs, sans parler du fait que le Portugais avait réussi à briser l’hégémonie du Barça en Liga alors que l’Argentin avait inscrit 46 buts en championnat… Il n’empêche qu’apprendre de la part de son « bourreau » qu’une victoire en Champions League est obligatoire pour remporter le Ballon d’or ressemble à une douce plaisanterie pour Ribéry !