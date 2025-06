Real Madrid : un coéquipier de Kylian Mbappé bientôt emprisonné ?

Impliqué dans un procès pour diffusion de vidéo à caractère sexuel de mineurs, le défenseur du Real Madrid Raul Asencio pourrait être condamné à une peine de prison.

Actuellement, en Espagne, se déroule un procès dans lequel un joueur de l’équipe première du Real Madrid est impliqué. Ce joueur, c’est Raul Asencio. Le défenseur central de 22 ans est accusé d’avoir diffusé une vidéo à caractère sexuel impliquant une mineur. Selon la radio COPE, la partie adverse a réclamé une peine de quatre ans de prison et 58.000€ d’indemnisation. Depuis le début de cette affaire, Asencio clame son innocence et jure que la justice lui donnera raison. Ce qui n’a pas empêché les supporters adverses, notamment ceux du FC Barcelone, de le traiter de criminel lors de certains matches…

Il a servi d’intermédiaire dans la diffusion d’une vidéo

Les faits remontent à deux ans. Ils se sont produits aux îles Canaries, dont Asencio est originaire. Avec trois partenaires du centre de formation du Real Madrid, Andrés García, Ferrán Ruiz et Juan Rodríguez, le défenseur a fait la rencontre de deux filles en boîte de nuit. Les trois premiers nommés ont fini la nuit avec elles pour des rapports consentis. L’un d’eux a filmé une partie des ébats. Et a envoyé la vidéo à Asencio, qui l’a ensuite transmise à un ami. Sans le consentement des deux filles, dont l’une était mineure au moment des faits. La vidéo a ensuite fuité sur les réseaux sociaux, ce qui a incité les jeunes femmes à porter plainte.

Dans cette affaire, c’est le préjudice moral contre les deux filles qui compte et qui risque de coûter cher à Raul Asencio. Car, même s’il n’a rien fait avec elle et s’il n’est pas responsable de la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux, il a servi d’intermédiaire. Et sa notoriété grandissante joue contre lui puisque l’avocat des deux victimes a insisté sur le fait qu’en tant que joueur du Real Madrid, il avait un devoir d’exemplarité et, en plus, les moyens de payer l’indemnité réclamée. Il y a d’ailleurs fort à parier qu’à l’arrivée, Asencio s’en tirera sans peine de prison, même avec sursis, et juste une grosse amende. Mais la menace existe…