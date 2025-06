Real Madrid : Xabi Alonso a mis un gros coup de pression à Mbappé et Vinicius Jr !

Le nouvel entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a fait comprendre à ses joueurs que ceux qui ne courraient pas ne seraient pas titulaires. Un message direct pour ses attaquants.

Quand, comme souvent pour un entraîneur du Real Madrid, on possède un effectif bardé d’immenses stars, il y a deux méthodes : la douce et la dure. Carlo Ancelotti a opté pour la première et cela lui a bien réussi pendant trois ans. En revanche, la saison dernière, ça n’a pas du tout été. Ce qui explique, peut-être, que son successeur, Xabi Alonso, ait opté pour la méthode dure. L’ancien milieu de terrain, qui a connu un grand succès avec le Bayer Leverkusen ces deux dernières saisons, a fait passer un message fort auprès de ses joueurs, qui a de quoi inquiéter Kylian Mbappé et Vinicius Jr !

Du travail collectif ou le banc !

Ce message, selon La Cadena SER, c’est que tous les joueurs auront l’obligation de courir sur le terrain et de faire les efforts les uns pour les autres. S’ils ne le font pas, ils iront faire un tour sur le banc. C’est clairement un message à destination de Mbappé et Vinicius, pour qui le travail défensif et le replacement est rarement une option. Le Français et le Brésilien économisent leurs efforts pour les actions offensifs. Cela leur a d’ailleurs valu des remontrances de la part de Jude Bellingham au cours de la saison passée. Xabi Alonso va-t-il parvenir à ses fins et faire en sorte que ses deux superstars soient plus impliquées dans le collectif ?

Ce sera en tout cas l’une des clefs du succès du Real Madrid dans les mois à venir. On ne doute pas du fait qu’au début, Mbappé comme Vinicius feront les efforts. Mais chassez le naturel, il revient au galop ! Ce sera donc sur la durée qu’il faudra jauger s’ils ont vraiment changé leur comportement sur le terrain…