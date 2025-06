Real Madrid : Xabi Alonso révolutionne déjà le club, Mbappé dans le collimateur !

À peine débarqué sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso a lancé une grande nouveauté en interne et ne souhaite pas que Kylian Mbappé (26 ans ) cannibalise tout le secteur offensif des Merengues. Explications.

Si le Real Madrid souhaitait changer d’ère en misant sur Xabi Alonso en remplacement de Carlo Ancelotti, il pourrait déjà avoir réussi son coup. À peine débarqué sur le banc de la Casa Blanca, le technicien espagnol a déjà lancé sa révolution en interne.

Des outils révolutionnaires à Valdebebas

« Lors des premiers entraînements de Xabi Alonso au Real Madrid, nous avons vu de nouveaux outils et appareils utilisés pour l’entraînement que nous n’avions jamais vus de notre vie auparavant », ont lancé des sources de Valdebebas à Marca.

Si les outils en question n’ont pas filtré, le quotidien madrilène croit aussi savoir que Xabi Alonso veut réduire la Mbappé dépendance la saison prochaine. Meilleur buteur de l’équipe avec 43 réalisations en 2024-2025, le Français a porté l’attaque madrilène à bout de bras. À lui seul, il a inscrit 31% des buts du club toutes compétitions confondues, et près de 40% en Liga.

Xabi Alonso veut réduire la Mbappé dépendance

La statistique est parlante : avec Kylian Mbappé sur le terrain, le Real Madrid inscrit en moyenne 2,1 buts par match. Sans lui, ce chiffre tombe à 1,5. Xabi Alonso veut donc repenser l’animation offensive pour la rendre plus fluide, plus collective, et moins centrée sur un seul homme.

Pas question de brider Mbappé ni de lui retirer son statut de leader offensif, mais plutôt de rééquilibrer le jeu pour éviter que le Real Madrid ne devienne trop prévisible, ou trop vulnérable en cas d’absence de sa star.

Pour ce faire, Xabi Alonso pourra notamment compter sur le retour en forme attendu de Vinicius Jr et Rodrygo, mais aussi sur un regain d’influence de Jude Bellingham, un peu en retrait la saison dernière en termes d’influence dans le jeu et de statistiques pures. L’objectif est clair : faire en sorte que le danger vienne de partout, et non plus seulement du numéro 7. Le chantier est immense.