Real Madrid, Al-Ittihad : Zemmour porte de plus fortes accusations que Darmanin contre Benzema

Cela ne devrait pas rester sans suite. Et si l'avocat de Karim Benzema ne compte pas laisser les propos de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sans suite judiciaire, on se demande ce qu'il va faire avec ceux d'Eric Zemmour. Car ce dernier ne s'est cette fois pas limité à évoquer un lien entre le joueur et les Frères Musulmans.

Équipe de France par accident

Non, Zemmour a clairement fait un lien entre l'attaquant d'Al-Ittihad, le Jihad et l'assassin du professeur Dominique Bernard. "Karim Benzema, on sait qu’il a joué en équipe de France par accident, uniquement pour l’argent et les résultats sportifs. Il n’est pas français de cœur. Il n’aime pas la France, il ne l’a jamais aimée. C’est un musulman qui veut appliquer la charia et la charia prévoit le djihad et le djihad veut dire tuer Dominique Bernard et tuer Samuel Paty. (…) Si je fais un lien entre les opinions de Karim Benzema et l’assassin du professeur de français ? Absolument, je fais un lien direct."

🔴🗣️ "Le football français est de plus en plus islamisé"



Eric Zemmour fait un "lien direct" entre Karim Benzema, le Jihad et l'assassin de Dominique Bernard. #Les4V @ZemmourEric pic.twitter.com/FiyfLe0Esi — Telematin (@telematin) October 19, 2023

